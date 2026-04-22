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Jordan Willow 女子凉鞋 - 雾杉木绿/军裤卡其/军裤卡其/雾杉木绿

Jordan Willow

女子凉鞋

¥399

穿上 Jordan Willow 女子凉鞋，为你的夏季凉鞋造型增添灵动气息。舒适中底设计，让你轻松迎接阳光明媚的季节；固定带设计，为双足提供稳固效果。脚踝固定带和针扣设计是你会喜欢的细节，可为你带来理想贴合度，令双足保持稳固。


  • 显示颜色： 雾杉木绿/军裤卡其/军裤卡其/雾杉木绿
  • 款式： IV5227-304

Jordan Willow

¥399

穿上 Jordan Willow 女子凉鞋，为你的夏季凉鞋造型增添灵动气息。舒适中底设计，让你轻松迎接阳光明媚的季节；固定带设计，为双足提供稳固效果。脚踝固定带和针扣设计是你会喜欢的细节，可为你带来理想贴合度，令双足保持稳固。

其他细节

  • 皮革固定带，塑就出众耐穿性和结构感
  • 泡棉外底，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选

  • 显示颜色： 雾杉木绿/军裤卡其/军裤卡其/雾杉木绿
  • 款式： IV5227-304

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