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Jordan Wings MA-1 男子夹克 - 黑/大气灰/白色/白色

Jordan Wings MA-1

男子夹克

¥1,499

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Jordan Wings MA-1 男子夹克具有出众外观和缎面质感，采用轻盈填充物塑就保暖性能，结合利落设计线条和独特撞色设计，令这款经典夹克在今日依旧闪耀耀眼光芒。


  • 显示颜色： 黑/大气灰/白色/白色
  • 款式： CD5458-010

Jordan Wings MA-1

¥1,499

街头凌跃

Jordan Wings MA-1 男子夹克具有出众外观和缎面质感，采用轻盈填充物塑就保暖性能，结合利落设计线条和独特撞色设计，令这款经典夹克在今日依旧闪耀耀眼光芒。

光滑外观和质感

柔滑光泽的聚酯纤维面料，呈现缎面外观和质感。

添加里料和填充物

夹克采用匠心里料，衣身和袖子添加填充物，塑就轻盈保暖体验。

多个口袋

正面和左侧袖子上设有拉链口袋，供你便捷安全储物。内置按扣口袋，令小物件触手可及。

产品细节

  • 侧边和手臂拉链口袋
  • 全长拉链开襟设计
  • 内置按扣口袋
  • 覆面包边细节
  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/大气灰/白色/白色
  • 款式： CD5458-010

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