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Jordan Wings MA-1
男子夹克
¥1,499
售罄：
此配色当前无货
Jordan Wings MA-1 男子夹克具有出众外观和缎面质感，采用轻盈填充物塑就保暖性能，结合利落设计线条和独特撞色设计，令这款经典夹克在今日依旧闪耀耀眼光芒。
- 显示颜色： 黑/大气灰/白色/白色
- 款式： CD5458-010
Jordan Wings MA-1
¥1,499
街头凌跃
Jordan Wings MA-1 男子夹克具有出众外观和缎面质感，采用轻盈填充物塑就保暖性能，结合利落设计线条和独特撞色设计，令这款经典夹克在今日依旧闪耀耀眼光芒。
光滑外观和质感
柔滑光泽的聚酯纤维面料，呈现缎面外观和质感。
添加里料和填充物
夹克采用匠心里料，衣身和袖子添加填充物，塑就轻盈保暖体验。
多个口袋
正面和左侧袖子上设有拉链口袋，供你便捷安全储物。内置按扣口袋，令小物件触手可及。
产品细节
- 侧边和手臂拉链口袋
- 全长拉链开襟设计
- 内置按扣口袋
- 覆面包边细节
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/大气灰/白色/白色
- 款式： CD5458-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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