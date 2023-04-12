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      Jordan Wings MA-1

      男子夹克

      ¥1,499

      Jordan Wings MA-1 男子夹克具有出众外观和缎面质感，采用轻盈填充物塑就保暖性能，结合利落设计线条和独特撞色设计，令这款经典夹克在今日依旧闪耀耀眼光芒。

      • 显示颜色： 黑/大气灰/白色/白色
      • 款式： CD5458-010

      尺寸与尺码

      • 出众版型，休闲舒适

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