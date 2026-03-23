Jordan World Tour 大童短裤是日常佳选单品，专为玩耍、运动或休闲而设计。采用法式毛圈面料，质感柔软；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；多口袋设计，便于收纳随身小物件。可搭配 Jordan World Tour T恤，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

Jordan World Tour 大童短裤是日常佳选单品，专为玩耍、运动或休闲而设计。采用法式毛圈面料，质感柔软；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；多口袋设计，便于收纳随身小物件。可搭配 Jordan World Tour T恤，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

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