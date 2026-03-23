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Jordan
World Tour 大童短裤
¥269
Jordan World Tour 大童短裤是日常佳选单品，专为玩耍、运动或休闲而设计。采用法式毛圈面料，质感柔软；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；多口袋设计，便于收纳随身小物件。可搭配 Jordan World Tour T恤，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IX5365-010
Jordan
¥269
Jordan World Tour 大童短裤是日常佳选单品，专为玩耍、运动或休闲而设计。采用法式毛圈面料，质感柔软；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；多口袋设计，便于收纳随身小物件。可搭配 Jordan World Tour T恤，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。
产品细节
- 58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IX5365-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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