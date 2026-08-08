Jordan Zion 1 PF

¥949

手足情深

对锡安而言，家庭至上，而比所有事情更重要的人便是他年幼的弟弟诺亚。锡安与弟弟手足情深，他深知自己既能作为弟弟的老师，又能从诺亚身上学到孩童的乐趣。从马里恩到罗利-达勒姆，再到新奥尔良，在锡安效力的不同球队中，是球员间始终存在的兄弟情谊，把球队变成了一个个大家庭。“Noah”系列从永不磨灭的青春精神中汲取设计灵感，Jordan Zion 1 PF 男子篮球鞋旨在向锡安的弟弟致敬，并礼赞兄弟间不可分割的手足情谊。

全掌型 Air，出众回弹 全掌型 Air Strobel 缓震配置与内底直接缝合，缔造舒适出众的足底感受。前足下方叠加 Zoom Air 缓震配置，提供出色能量回馈，塑就出众的回弹体验。 稳固迈步 前足织带，助你每次系带后保持稳固；加高鞋侧壁，塑就出色侧向稳定性。 速度各异 外底多向纹路，为重心落在足尖的球员带来可实现急停急起的出众抓地力。 柔软舒适，减轻滞重 鞋舌柔韧灵活，并在顶部特定区域添加衬垫设计，有助减轻鞋带压力，塑就舒适感受，同时减轻滞重感。

其他细节 外底具备出众耐穿性，以匠心设计助力纵横户外球场

产品细节 显示颜色： 黑/亮深红/阿马里洛黄/白色

款式： DA3129-001