Jordan Zion 1 PF
男子篮球鞋
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对锡安而言，家庭至上，而比所有事情更重要的人便是他年幼的弟弟诺亚。锡安与弟弟手足情深，他深知自己既能作为弟弟的老师，又能从诺亚身上学到孩童的乐趣。从马里恩到罗利-达勒姆，再到新奥尔良，在锡安效力的不同球队中，是球员间始终存在的兄弟情谊，把球队变成了一个个大家庭。“Noah”系列从永不磨灭的青春精神中汲取设计灵感，Jordan Zion 1 PF 男子篮球鞋旨在向锡安的弟弟致敬，并礼赞兄弟间不可分割的手足情谊。
- 显示颜色： 黑/亮深红/阿马里洛黄/白色
- 款式： DA3129-001
Jordan Zion 1 PF
手足情深
对锡安而言，家庭至上，而比所有事情更重要的人便是他年幼的弟弟诺亚。锡安与弟弟手足情深，他深知自己既能作为弟弟的老师，又能从诺亚身上学到孩童的乐趣。从马里恩到罗利-达勒姆，再到新奥尔良，在锡安效力的不同球队中，是球员间始终存在的兄弟情谊，把球队变成了一个个大家庭。“Noah”系列从永不磨灭的青春精神中汲取设计灵感，Jordan Zion 1 PF 男子篮球鞋旨在向锡安的弟弟致敬，并礼赞兄弟间不可分割的手足情谊。
全掌型 Air，出众回弹
全掌型 Air Strobel 缓震配置与内底直接缝合，缔造舒适出众的足底感受。前足下方叠加 Zoom Air 缓震配置，提供出色能量回馈，塑就出众的回弹体验。
稳固迈步
前足织带，助你每次系带后保持稳固；加高鞋侧壁，塑就出色侧向稳定性。
速度各异
外底多向纹路，为重心落在足尖的球员带来可实现急停急起的出众抓地力。
柔软舒适，减轻滞重
鞋舌柔韧灵活，并在顶部特定区域添加衬垫设计，有助减轻鞋带压力，塑就舒适感受，同时减轻滞重感。
其他细节
外底具备出众耐穿性，以匠心设计助力纵横户外球场
产品细节
- 显示颜色： 黑/亮深红/阿马里洛黄/白色
- 款式： DA3129-001
灵动自如，别具一格
凭借脚踏实地的个性与出神入化的球技，锡安可谓独树一帜。在球场上，性情温和的锡安将心系家庭的感情转化为势不可挡的强劲力量，成就运动风范与疾速表现。Jordan Zion 1 PF 男子篮球鞋是锡安的首款经典鞋款，设计灵感源自其谦逊性格与非凡球技。全掌型 Air Strobel 缓震配置，叠加前足 Zoom Air 缓震配置，塑就兼具舒适脚感和出众回弹性能的出色体验。该鞋款质感轻盈、稳固强韧，具有强劲抓地力，有助锡安驾驭球场、掌控力量。
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