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Jordan Zion 1 PF 男子篮球鞋 - 黑/亮深红/阿马里洛黄/白色

Jordan Zion 1 PF

男子篮球鞋

¥949
黑/亮深红/阿马里洛黄/白色
碳素绿/芦笋绿/海滩浅黄/黑
空间蓝/热情紫/薄雾灰蓝/亮深红
白色/透明粉/暗甜菜根色/金属银
球果橙/尊贵翡翠绿/波斯紫/黑
白色/激光橙/活力宝蓝/黑

售罄：

此配色当前无货

对锡安而言，家庭至上，而比所有事情更重要的人便是他年幼的弟弟诺亚。锡安与弟弟手足情深，他深知自己既能作为弟弟的老师，又能从诺亚身上学到孩童的乐趣。从马里恩到罗利-达勒姆，再到新奥尔良，在锡安效力的不同球队中，是球员间始终存在的兄弟情谊，把球队变成了一个个大家庭。“Noah”系列从永不磨灭的青春精神中汲取设计灵感，Jordan Zion 1 PF 男子篮球鞋旨在向锡安的弟弟致敬，并礼赞兄弟间不可分割的手足情谊。


  • 显示颜色： 黑/亮深红/阿马里洛黄/白色
  • 款式： DA3129-001

Jordan Zion 1 PF

¥949

手足情深

对锡安而言，家庭至上，而比所有事情更重要的人便是他年幼的弟弟诺亚。锡安与弟弟手足情深，他深知自己既能作为弟弟的老师，又能从诺亚身上学到孩童的乐趣。从马里恩到罗利-达勒姆，再到新奥尔良，在锡安效力的不同球队中，是球员间始终存在的兄弟情谊，把球队变成了一个个大家庭。“Noah”系列从永不磨灭的青春精神中汲取设计灵感，Jordan Zion 1 PF 男子篮球鞋旨在向锡安的弟弟致敬，并礼赞兄弟间不可分割的手足情谊。

全掌型 Air，出众回弹

全掌型 Air Strobel 缓震配置与内底直接缝合，缔造舒适出众的足底感受。前足下方叠加 Zoom Air 缓震配置，提供出色能量回馈，塑就出众的回弹体验。

稳固迈步

前足织带，助你每次系带后保持稳固；加高鞋侧壁，塑就出色侧向稳定性。

速度各异

外底多向纹路，为重心落在足尖的球员带来可实现急停急起的出众抓地力。

柔软舒适，减轻滞重

鞋舌柔韧灵活，并在顶部特定区域添加衬垫设计，有助减轻鞋带压力，塑就舒适感受，同时减轻滞重感。

其他细节

外底具备出众耐穿性，以匠心设计助力纵横户外球场

产品细节

  • 显示颜色： 黑/亮深红/阿马里洛黄/白色
  • 款式： DA3129-001

灵动自如，别具一格

凭借脚踏实地的个性与出神入化的球技，锡安可谓独树一帜。在球场上，性情温和的锡安将心系家庭的感情转化为势不可挡的强劲力量，成就运动风范与疾速表现。Jordan Zion 1 PF 男子篮球鞋是锡安的首款经典鞋款，设计灵感源自其谦逊性格与非凡球技。全掌型 Air Strobel 缓震配置，叠加前足 Zoom Air 缓震配置，塑就兼具舒适脚感和出众回弹性能的出色体验。该鞋款质感轻盈、稳固强韧，具有强劲抓地力，有助锡安驾驭球场、掌控力量。

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