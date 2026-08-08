Jordan Zion 2 PF 男子篮球鞋专为不同水平的球员打造，助力提升速度与力量表现，彰显锡安风范。 鞋面融入可调节固定带，帮助牢牢锁定双足；稳固中底，在快节奏比赛中缔造出众支撑力。 外底采用加宽设计，缔造出色稳定性，铸就在户外球场比赛的理想之选。

此鞋款在后跟处采用 Air Strobel 缓震配置。 助力引爆轻松凌跃表现，畅享轻柔着地体验。

Jordan Zion 2 PF 男子篮球鞋专为不同水平的球员打造，助力提升速度与力量表现，彰显锡安风范。 鞋面融入可调节固定带，帮助牢牢锁定双足；稳固中底，在快节奏比赛中缔造出众支撑力。 外底采用加宽设计，缔造出色稳定性，铸就在户外球场比赛的理想之选。

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