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Jordan Zion 2 PF
男子篮球鞋
¥949
售罄：
此配色当前无货
Jordan Zion 2 PF 男子篮球鞋专为不同水平的球员打造，助力提升速度与力量表现，彰显锡安风范。 鞋面融入可调节固定带，帮助牢牢锁定双足；稳固中底，在快节奏比赛中缔造出众支撑力。 外底采用加宽设计，缔造出色稳定性，铸就在户外球场比赛的理想之选。
- 显示颜色： 化石灰/团队金/大学红/帆白
- 款式： DO8991-217
Jordan Zion 2 PF
¥949
Jordan Zion 2 PF 男子篮球鞋专为不同水平的球员打造，助力提升速度与力量表现，彰显锡安风范。 鞋面融入可调节固定带，帮助牢牢锁定双足；稳固中底，在快节奏比赛中缔造出众支撑力。 外底采用加宽设计，缔造出色稳定性，铸就在户外球场比赛的理想之选。
革新性 Air 缓震配置
此鞋款在后跟处采用 Air Strobel 缓震配置。 助力引爆轻松凌跃表现，畅享轻柔着地体验。
出众包覆
加固鞋侧壁妥帖包覆双足，帮助稳固。 革新前足固定带设计，让你提升灵活度，同时畅动自如。
其他细节
- 皮革、合成材质与织物组合鞋面，塑就出色结构感与耐穿性
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 鞋舌和外底饰有锡安·威廉姆森的标志
- 鞋带上方搭载固定带，稳固贴合
- 后跟饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 化石灰/团队金/大学红/帆白
- 款式： DO8991-217
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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