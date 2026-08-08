Jordan Zoom '92

¥1,099

源自经典，舒适非凡

Jordan Zoom '92 女子运动鞋专注营造舒适体验，旨在向上世纪 90 年代篮球鞋致敬，重现那个时代狂放不羁的设计精神。弹性中足板带搭配足底缓震配置，缔造舒适贴合脚感。90 年代细节，为鞋款注入复古风范。

经典传承

Jordan Zoom '92 女子运动鞋融合经典运动鞋的设计元素，包括 AJ7 的后跟缝制贴片。

可视技术

前足搭载 Zoom Air 缓震配置，缔造轻盈回弹的缓震体验。Zoom Air 缓震配置从侧面清晰可见，展现该技术的内部结构。

舒适非凡

富有弹性的中足板带搭配柔软鞋口，缔造舒适贴合脚感。泡绵中底，赋予足底流畅感受。

经典传承

Jordan Zoom '92 女子运动鞋融合经典运动鞋的设计元素，包括 AJ7 的后跟缝制贴片。