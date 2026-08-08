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Jordan Zoom '92
女子运动鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
Jordan Zoom '92 女子运动鞋专注营造舒适体验，旨在向上世纪 90 年代篮球鞋致敬，重现那个时代狂放不羁的设计精神。弹性中足板带搭配足底缓震配置，缔造舒适贴合脚感。90 年代细节，为鞋款注入复古风范。
- 显示颜色： 白色/皇家蓝/棉布白/深宝蓝
- 款式： CK9184-101
Jordan Zoom '92
¥1,099
源自经典，舒适非凡
Jordan Zoom '92 女子运动鞋专注营造舒适体验，旨在向上世纪 90 年代篮球鞋致敬，重现那个时代狂放不羁的设计精神。弹性中足板带搭配足底缓震配置，缔造舒适贴合脚感。90 年代细节，为鞋款注入复古风范。
经典传承
Jordan Zoom '92 女子运动鞋融合经典运动鞋的设计元素，包括 AJ7 的后跟缝制贴片。
可视技术
前足搭载 Zoom Air 缓震配置，缔造轻盈回弹的缓震体验。Zoom Air 缓震配置从侧面清晰可见，展现该技术的内部结构。
舒适非凡
富有弹性的中足板带搭配柔软鞋口，缔造舒适贴合脚感。泡绵中底，赋予足底流畅感受。
经典传承
Jordan Zoom '92 女子运动鞋融合经典运动鞋的设计元素，包括 AJ7 的后跟缝制贴片。
其他细节
- 外底橡胶延伸至鞋头，铸就出众抓地力和耐穿性
- 外底采用凹槽设计，柔韧灵活
- 鞋头外侧融入加固覆面，有效包裹双足
产品细节
- AJ7 灵感细节
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 白色/皇家蓝/棉布白/深宝蓝
- 款式： CK9184-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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