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Jordan Zoom '92 PSG 男子运动鞋 - 浅石黑/浅灰/黑/波尔多酒红色

Jordan Zoom '92 PSG

男子运动鞋

¥1,099

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此配色当前无货

Jordan Zoom '92 PSG 男子运动鞋专注营造舒适体验，旨在向上世纪 90 年代篮球鞋致敬，重现那个时代大胆不羁的设计精神。弹性内衬搭配足底缓震配置，打造休闲贴合感受。该版本采用法国足球俱乐部巴黎圣日耳曼的配色和图案。


  • 显示颜色： 浅石黑/浅灰/黑/波尔多酒红色
  • 款式： DA2554-006

Jordan Zoom '92 PSG

¥1,099

90 年代舒适经典设计，彰显巴黎荣耀

Jordan Zoom '92 PSG 男子运动鞋专注营造舒适体验，旨在向上世纪 90 年代篮球鞋致敬，重现那个时代大胆不羁的设计精神。弹性内衬搭配足底缓震配置，打造休闲贴合感受。该版本采用法国足球俱乐部巴黎圣日耳曼的配色和图案。

经典传承

Zoom '92 融合多款经典运动鞋的设计元素，包括 Air Max 180、AJ7 以及灵感源自 90 年代篮球鞋的立体设计细节。

可视技术

前足搭配 Zoom Air 缓震配置，结合柔软泡棉中底，塑就灵敏响应的轻盈缓震效果。Zoom Air 缓震配置从侧面清晰可见，展现该技术的内部结构。

舒适非凡

富有弹性的柔软内衬搭配柔软鞋口，缔造舒适贴合脚感。泡棉中底，赋予足底流畅感受。

其他细节

  • 融入人字形底纹的橡胶外底部分延伸至鞋头，铸就出众抓地力和耐穿性
  • 外底采用凹槽设计，柔韧灵活
  • 鞋头外侧融入坚固覆面，有效包裹双足

产品细节

  • 轻盈网格材料搭配结构化覆面
  • 橡胶材质鞋眼
  • 巴黎圣日耳曼足球俱乐部细节
  • 皮革、织物与合成材质组合鞋面
  • 显示颜色： 浅石黑/浅灰/黑/波尔多酒红色
  • 款式： DA2554-006

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