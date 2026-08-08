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Jordan Zoom '92 PSG
男子运动鞋
¥1,099
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此配色当前无货
Jordan Zoom '92 PSG 男子运动鞋专注营造舒适体验，旨在向上世纪 90 年代篮球鞋致敬，重现那个时代大胆不羁的设计精神。弹性内衬搭配足底缓震配置，打造休闲贴合感受。该版本采用法国足球俱乐部巴黎圣日耳曼的配色和图案。
- 显示颜色： 浅石黑/浅灰/黑/波尔多酒红色
- 款式： DA2554-006
Jordan Zoom '92 PSG
¥1,099
90 年代舒适经典设计，彰显巴黎荣耀
Jordan Zoom '92 PSG 男子运动鞋专注营造舒适体验，旨在向上世纪 90 年代篮球鞋致敬，重现那个时代大胆不羁的设计精神。弹性内衬搭配足底缓震配置，打造休闲贴合感受。该版本采用法国足球俱乐部巴黎圣日耳曼的配色和图案。
经典传承
Zoom '92 融合多款经典运动鞋的设计元素，包括 Air Max 180、AJ7 以及灵感源自 90 年代篮球鞋的立体设计细节。
可视技术
前足搭配 Zoom Air 缓震配置，结合柔软泡棉中底，塑就灵敏响应的轻盈缓震效果。Zoom Air 缓震配置从侧面清晰可见，展现该技术的内部结构。
舒适非凡
富有弹性的柔软内衬搭配柔软鞋口，缔造舒适贴合脚感。泡棉中底，赋予足底流畅感受。
其他细节
- 融入人字形底纹的橡胶外底部分延伸至鞋头，铸就出众抓地力和耐穿性
- 外底采用凹槽设计，柔韧灵活
- 鞋头外侧融入坚固覆面，有效包裹双足
产品细节
- 轻盈网格材料搭配结构化覆面
- 橡胶材质鞋眼
- 巴黎圣日耳曼足球俱乐部细节
- 皮革、织物与合成材质组合鞋面
- 显示颜色： 浅石黑/浅灰/黑/波尔多酒红色
- 款式： DA2554-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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