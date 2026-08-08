Jordan Zoom '92 PSG 男子运动鞋专注营造舒适体验，旨在向上世纪 90 年代篮球鞋致敬，重现那个时代大胆不羁的设计精神。弹性内衬搭配足底缓震配置，打造休闲贴合感受。该版本采用法国足球俱乐部巴黎圣日耳曼的配色和图案。

前足搭配 Zoom Air 缓震配置，结合柔软泡棉中底，塑就灵敏响应的轻盈缓震效果。Zoom Air 缓震配置从侧面清晰可见，展现该技术的内部结构。

Jordan Zoom '92 PSG 男子运动鞋专注营造舒适体验，旨在向上世纪 90 年代篮球鞋致敬，重现那个时代大胆不羁的设计精神。弹性内衬搭配足底缓震配置，打造休闲贴合感受。该版本采用法国足球俱乐部巴黎圣日耳曼的配色和图案。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。