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Nike Journey Run
女子公路跑步鞋
14% 折让
穿上 Nike Journey Run 女子公路跑步鞋，尽情畅跑，享受沿途风景。厚实泡棉设计结合柔软缓震配置，助你舒适畅跑。该鞋款鞋面饰有别致图案，其设计灵感源自俄勒冈州波特兰独特的夏日景色和活泼的氛围。
- 显示颜色： 幻影灰白/帆白/君王紫/柔黄
- 款式： IW2340-071
Nike Journey Run
14% 折让
穿上 Nike Journey Run 女子公路跑步鞋，尽情畅跑，享受沿途风景。厚实泡棉设计结合柔软缓震配置，助你舒适畅跑。该鞋款鞋面饰有别致图案，其设计灵感源自俄勒冈州波特兰独特的夏日景色和活泼的氛围。
精制网眼设计
鞋面精制网眼设计，塑就灵活包覆效果。
舒适缓震
足底搭载缓震配置，鞋舌和鞋口融入柔软接触点，缔造舒适迈步体验。
非凡抓地力
橡胶外底，铸就强劲抓地力，助力一路畅跑。
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 显示颜色： 幻影灰白/帆白/君王紫/柔黄
- 款式： IW2340-071
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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