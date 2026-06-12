穿上 Nike Journey Run 女子公路跑步鞋，尽情畅跑，享受沿途风景。厚实泡棉设计结合柔软缓震配置，助你舒适畅跑。该鞋款鞋面饰有别致图案，其设计灵感源自俄勒冈州波特兰独特的夏日景色和活泼的氛围。

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