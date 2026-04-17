轻盈鞋面搭配舒适缓震设计，带来柔软的迈步体验。穿上 Nike Journey Run 耐克女子夜跑系列女子公路跑步鞋，尽情畅跑，享受沿途风景。厚实泡棉设计结合柔软缓震配置，助你舒适畅跑。150 配色为耐克女子夜跑系列。

轻盈鞋面搭配舒适缓震设计，带来柔软的迈步体验。穿上 Nike Journey Run 耐克女子夜跑系列女子公路跑步鞋，尽情畅跑，享受沿途风景。厚实泡棉设计结合柔软缓震配置，助你舒适畅跑。150 配色为耐克女子夜跑系列。

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