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Nike Joyride Dual Run
男子跑步鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Joyride Dual Run 男子跑步鞋，助力开启畅跑之旅。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： CD4365-101
Nike Joyride Dual Run
¥899
出众缓震，平稳迈步
Nike Joyride Dual Run 男子跑步鞋，助力开启畅跑之旅。
缓震体验，出众贴合
后跟和中足有两处隔层均融入颗粒填充，贴合足形，塑就稳固脚感。
平稳流畅
轻盈耐穿泡棉为前足带来缓震效果，提升流畅转向体验。
轻盈透气
网眼布包覆足部，提供轻盈支撑。该设计让空气流通自如，带来凉爽舒适感受。
分区设计，经久耐穿
外底高磨损区域采用耐穿橡胶。
产品细节
- 织物与合成材质组合鞋面
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： CD4365-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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