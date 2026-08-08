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Nike Joyride Dual Run 男子跑步鞋 - 白色/黑

Nike Joyride Dual Run

男子跑步鞋

¥899

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Nike Joyride Dual Run 男子跑步鞋，助力开启畅跑之旅。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： CD4365-101

Nike Joyride Dual Run

¥899

出众缓震，平稳迈步

Nike Joyride Dual Run 男子跑步鞋，助力开启畅跑之旅。

缓震体验，出众贴合

后跟和中足有两处隔层均融入颗粒填充，贴合足形，塑就稳固脚感。

平稳流畅

轻盈耐穿泡棉为前足带来缓震效果，提升流畅转向体验。

轻盈透气

网眼布包覆足部，提供轻盈支撑。该设计让空气流通自如，带来凉爽舒适感受。

分区设计，经久耐穿

外底高磨损区域采用耐穿橡胶。

产品细节

  • 织物与合成材质组合鞋面
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： CD4365-101

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