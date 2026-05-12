想让疾速表现跃升新层次？Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩大童 MG 多种场地高帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你和基利安·姆巴佩提供出众支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹性能，助你释放疾速，一举破门。

鱼鳍状抓地设计由一系列匠心排列的鞋钉组成，结合后跟 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。

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