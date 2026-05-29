Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy

¥499

Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 耐克刺客系列大童 MG 多种场地高帮足球鞋专为疾速冲刺而设计，柔软的无系带 NikeSkin 鞋面助你勇往直前。这款鞋子轻盈非凡，采用我们的轻盈底板和织物鞋口，助你在开阔空间中实现迅捷的爆发力。

舒适脚感 NikeSkin 鞋面采用轻盈设计，缔造舒适脚感。在你疾速带球时，有助实现出众控球表现。 稳固贴合 舒适的 Dynamic Fit 鞋口提供支撑，从迈步到全速冲刺，有助稳固双足。 强劲抓地，驾驭球场 轻盈鞋底抓地力强，有助于在开放空间内实现迅捷的爆发力。外底后跟与前足处采用 V 字形鞋钉设计，在天然草地与人造草地场地上均可提供出色抓地力。锥形鞋钉，助你轻松急停转向。