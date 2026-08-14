Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"

¥499

灵感源自基利安以速度铸就的传奇，Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩大童 TF 人造场地高帮足球鞋的轻盈 NikeSkin 鞋面助你发挥出色表现。这款鞋子轻盈非凡，采用抓地力强的外底和织物鞋口，助你在开阔空间中实现敏捷的爆发力。

设计揭秘

Superfly 11 专注速度，而传奇，则需要时间铸就。这款融入金色设计的足球鞋饰有耐克勾标志、盾形图案和标牌风格细节，旨在致敬基利安精心打造的非凡传奇。

稳固贴合

舒适的 Dynamic Fit 鞋口提供支撑，从迈步到全速冲刺，有助稳固双足。

出众抓地力，驾驭人造场地

橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。