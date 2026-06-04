Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club

¥399

Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 耐克刺客系列大童 MG 多种场地高帮足球鞋专为疾速冲刺而设计。织物鞋口贴合脚踝，助你在球场上奔跑时保持稳固脚感，而轻盈的鞋底则有助于你在开阔空间中迅捷迈步，爆发冲刺能力。

经久耐穿，冲刺佳选 合成材质与织物组合鞋面，在球场上冲刺时经久耐穿。 稳固贴合 织物鞋口设计，在球场上奔跑时营造舒适贴合感受。 强劲抓地，驾驭球场 轻盈鞋底有助于在开阔场地上实现迅捷的爆发力。外底前足部位采用锋刃型鞋钉，提供出众抓地力，助你在人造草地和天然草地上稳步移动。锥形鞋钉，助你轻松急停转向。