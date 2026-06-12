Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 耐克刺客系列大童 TF 人造场地高帮足球鞋专为疾速冲刺而设计。织物鞋口贴合脚踝，助你在球场上奔跑时保持稳固脚感，而出色的抓地力则有助于你在开阔空间中迅捷迈步，爆发冲刺能力。

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