Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"

¥399

灵感源自基利安以速度铸就的传奇，Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩大童 TF 人造场地高帮足球鞋专为疾速冲刺而设计。织物鞋口贴合脚踝，助你在球场上奔跑时保持稳固脚感，而轻盈的鞋底则有助于你在开阔空间中迅捷迈步，爆发冲刺能力。

设计揭秘 Superfly 11 专注速度，而传奇，则需要时间铸就。这款融入金色设计的足球鞋饰有耐克勾标志、盾形图案和标牌风格细节，旨在致敬基利安精心打造的非凡传奇。 经久耐穿，冲刺佳选 合成材质与织物组合鞋面，在球场上冲刺时经久耐穿。 稳固贴合 织物鞋口设计，在球场上奔跑时营造舒适贴合感受。 出众抓地力，驾驭人造场地 橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。