Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy
耐克刺客系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
想让疾速表现跃升新层次？Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹性能，助你释放疾速，一举破门。
- 显示颜色： 海洋深蓝/爆炸粉
- 款式： FQ8392-301
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy
20% 折让
想让疾速表现跃升新层次？Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹性能，助你释放疾速，一举破门。
迅疾表现，强劲抓地
鱼鳍状鞋钉由一系列匠心排列的鞋钉组成，结合 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。
舒适贴合
鞋面采用合成材质，柔韧灵活，支撑有力，让双足贴近足球。
产品细节
- 经典鞋带
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 海洋深蓝/爆炸粉
- 款式： FQ8392-301
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。