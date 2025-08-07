Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Kylian Mbappé"
耐克刺客系列姆巴佩大童多种场地低帮足球鞋
20% 折让
想让疾速表现跃升新层次，彰显基里安·姆巴佩风范？Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩大童多种场地低帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹性能，助你释放疾速，一举破门。
- 显示颜色： 华丽紫/淡象牙白
- 款式： FQ8394-500
迅疾表现，强劲抓地
鱼鳍状鞋钉由一系列匠心排列的鞋钉组成，结合 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。
舒适贴合
鞋面采用合成材质，柔韧灵活，支撑有力，让双足贴近足球。
产品细节
- 经典鞋带
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫设计
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 20.4
33.5: 鞋内长 21.2
35: 鞋内长 21.8
36: 鞋内长 22.4
37.5: 鞋内长 23.2
38.5: 鞋内长 23.4
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
