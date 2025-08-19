Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Kylian Mbappé"
耐克刺客系列姆巴佩 TF 大童人造场地低帮足球鞋
30% 折让
想让疾速表现跃升新层次，彰显基里安·姆巴佩风范？Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩 TF 大童人造场地低帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹缓震性能，助你释放疾速，一举破门。
- 显示颜色： 华丽紫/淡象牙白
- 款式： FQ8285-500
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Kylian Mbappé"
速不可挡
橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。
舒适贴合
鞋面采用合成材质，柔韧灵活，支撑有力，让双足贴近足球。
产品细节
- 经典鞋带
- 适用于短草人造场地
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 21
33.5: 鞋内长 21.5
35: 鞋内长 22
36: 鞋内长 22.8
37.5: 鞋内长 23.2
38.5: 鞋内长 24.2
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
