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Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Vini Jr."
耐克刺客系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋
20% 折让
在球场上，你希望自己能像维尼修斯·儒尼奥尔一样引人注目。这款醒目的 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Vini Jr." 耐克刺客系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋从他每场比赛的风采中汲取灵感，采用 Air Zoom 缓震配置和出众抓地底纹，助你疾速突破防守，让防守球员只能望尘莫及。
- 显示颜色： 落日红/旧宝蓝
- 款式： IM3650-640
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Vini Jr."
20% 折让
在球场上，你希望自己能像维尼修斯·儒尼奥尔一样引人注目。这款醒目的 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Vini Jr." 耐克刺客系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋从他每场比赛的风采中汲取灵感，采用 Air Zoom 缓震配置和出众抓地底纹，助你疾速突破防守，让防守球员只能望尘莫及。
迅疾表现，强劲抓地
后跟 Air Zoom 缓震配置，搭配前足 V 字形鞋钉和鱼鳍状鞋钉，在关键时刻铸就出色抓地表现。
舒适贴合
鞋面采用合成材质，柔韧灵活，缔造出众支撑力和出色触球感。
产品细节
- 经典鞋带
- 适用于天然和人造场地
- 显示颜色： 落日红/旧宝蓝
- 款式： IM3650-640
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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