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Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Vini Jr."
耐克刺客系列大童 TF 人造场地低帮足球鞋
10% 折让
在球场上，你希望自己能像维尼修斯·儒尼奥尔一样引人注目。这款醒目的 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Vini Jr." 耐克刺客系列大童 TF 人造场地低帮足球鞋以他每场比赛的风采为灵感，搭载 Air Zoom 缓震配置，助你全速驰骋，让防守球员望尘莫及。
- 显示颜色： 落日红/旧宝蓝
- 款式： IQ9961-640
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Vini Jr."
10% 折让
在球场上，你希望自己能像维尼修斯·儒尼奥尔一样引人注目。这款醒目的 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Vini Jr." 耐克刺客系列大童 TF 人造场地低帮足球鞋以他每场比赛的风采为灵感，搭载 Air Zoom 缓震配置，助你全速驰骋，让防守球员望尘莫及。
迅疾表现，强劲抓地
生成式设计外底，为后跟提供出众支撑力，在急停和转向时提供强劲抓地力。
舒适贴合
合成材质鞋面，柔韧灵活，缔造出众支撑力和出色触球感。
产品细节
- 经典鞋带
- 适用于短草人造场地
- 显示颜色： 落日红/旧宝蓝
- 款式： IQ9961-640
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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