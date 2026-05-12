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Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club 耐克刺客系列大童 IC 室内/球场低帮足球鞋 - 赛车蓝/白色

Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club

耐克刺客系列大童 IC 室内/球场低帮足球鞋

20% 折让

攻势全开，绿茵利器。Club 系列保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。上脚 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club 耐克刺客系列大童 IC 室内/球场低帮足球鞋，助力释放疾速，一举破门。合成材质鞋面，在疾速带球时铸就强劲抓附力。即刻上脚，尽情凌跃。


  • 显示颜色： 赛车蓝/白色
  • 款式： FQ8289-446

Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club

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触感柔软

合成材质鞋面融入细小纹理细节，在疾速带球时铸就非凡控球表现。

迅疾表现，强劲抓地

橡胶外底，提供出众抓地力，助你轻松驾驭街头、球场和室内等地面。

休闲贴合

舒适里料妥帖包覆双足，打造自然贴合感。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 可驾驭街头、球场和室内地面
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 赛车蓝/白色
  • 款式： FQ8289-446

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