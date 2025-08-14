 
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列大童天然硬质草地低帮足球鞋 - 海洋深蓝/爆炸粉

Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro

耐克刺客系列大童天然硬质草地低帮足球鞋

30% 折让

准备好大展身手了吗？穿上 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列大童天然硬质草地低帮足球鞋，疾速畅跑，强势射门。该鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助力引爆疾速，同时提供出众支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现迅捷表现，令球技跃升新层次。


  • 显示颜色： 海洋深蓝/爆炸粉
  • 款式： HF5448-301

非凡触球体验

匠心鞋面专为进球打造，在你疾速带球时铸就出众控球表现。

迅疾表现，强劲抓地

鱼鳍状鞋钉由一系列匠心排列的鞋钉组成，结合 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。

稳固贴合，引爆疾速

Flyknit 飞织鞋面质感柔软且富有弹性，贴合双足。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 适用于微湿短草球场
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 海洋深蓝/爆炸粉
  • 款式： HF5448-301

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    32: 鞋内长 21.4

    33.5: 鞋内长 22

    35: 鞋内长 22.6

    36: 鞋内长 23.2

    37.5: 鞋内长 23.6

    38.5: 鞋内长 24.4

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。