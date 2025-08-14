Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro
耐克刺客系列大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
30% 折让
穿上 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，疾速畅跑，强势射门。该鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助力引爆疾速，同时提供出众支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现迅捷表现，令球技跃升新层次。
- 显示颜色： 海洋深蓝/爆炸粉
- 款式： HF5448-301
非凡触球体验
匠心鞋面专为进球打造，在你疾速带球时铸就出众控球表现。
迅疾表现，强劲抓地
鱼鳍状鞋钉由一系列匠心排列的鞋钉组成，结合 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。
稳固贴合，引爆疾速
Flyknit 飞织鞋面质感柔软且富有弹性，贴合双足。
产品细节
- 经典鞋带
- 适用于微湿短草球场
- 缓震鞋垫设计
