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Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro x Patta 耐克刺客系列大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋 - 金属铬色/白色/黑

Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro x Patta

耐克刺客系列大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋

¥899
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Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro x Patta 耐克刺客系列大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用左右脚鸳鸯配色，鞋款外侧饰有标志性的 Patta 波浪形覆面，让球员与球迷因对足球的热爱而同频相连。


  • 显示颜色： 金属铬色/白色/黑
  • 款式： HQ1993-001

Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro x Patta

¥899

Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro x Patta 耐克刺客系列大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用左右脚鸳鸯配色，鞋款外侧饰有标志性的 Patta 波浪形覆面，让球员与球迷因对足球的热爱而同频相连。

设计揭秘

Patta 波浪图案设计源自“同频跑动”和“凝聚力”的理念，从来不会孤立存在。我们也一样。黑白元素设计象征着以体育运动为中心的团结与凝聚力。

迅疾表现，强劲抓地

波浪状抓地设计，结合 Air Zoom 缓震配置，帮助引爆迅疾。结合 V 字形和锋刃形鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。

舒适贴合

Flyknit 飞织鞋面，营造稳固贴合感。

产品细节

  • 特别版链饰
  • 适用于干燥的天然草地球场
  • 缓震鞋垫
  • 经典鞋带
  • 显示颜色： 金属铬色/白色/黑
  • 款式： HQ1993-001

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