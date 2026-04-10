Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro x Patta

¥899

Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro x Patta 耐克刺客系列大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用左右脚鸳鸯配色，鞋款外侧饰有标志性的 Patta 波浪形覆面，让球员与球迷因对足球的热爱而同频相连。

设计揭秘

Patta 波浪图案设计源自“同频跑动”和“凝聚力”的理念，从来不会孤立存在。我们也一样。黑白元素设计象征着以体育运动为中心的团结与凝聚力。

迅疾表现，强劲抓地

波浪状抓地设计，结合 Air Zoom 缓震配置，帮助引爆迅疾。结合 V 字形和锋刃形鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。

舒适贴合

Flyknit 飞织鞋面，营造稳固贴合感。