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Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro x Patta
耐克刺客系列大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
¥899
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro x Patta 耐克刺客系列大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用左右脚鸳鸯配色，鞋款外侧饰有标志性的 Patta 波浪形覆面，让球员与球迷因对足球的热爱而同频相连。
- 显示颜色： 金属铬色/白色/黑
- 款式： HQ1993-001
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro x Patta
¥899
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro x Patta 耐克刺客系列大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用左右脚鸳鸯配色，鞋款外侧饰有标志性的 Patta 波浪形覆面，让球员与球迷因对足球的热爱而同频相连。
设计揭秘
Patta 波浪图案设计源自“同频跑动”和“凝聚力”的理念，从来不会孤立存在。我们也一样。黑白元素设计象征着以体育运动为中心的团结与凝聚力。
迅疾表现，强劲抓地
波浪状抓地设计，结合 Air Zoom 缓震配置，帮助引爆迅疾。结合 V 字形和锋刃形鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。
舒适贴合
Flyknit 飞织鞋面，营造稳固贴合感。
产品细节
- 特别版链饰
- 适用于干燥的天然草地球场
- 缓震鞋垫
- 经典鞋带
- 显示颜色： 金属铬色/白色/黑
- 款式： HQ1993-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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