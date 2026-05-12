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Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro "Vini Jr."
耐克刺客系列大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
20% 折让
在球场上，你希望自己能像维尼修斯·儒尼奥尔一样引人注目。这款醒目的 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro "Vini Jr." 耐克刺客系列大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋从他每场比赛的风采中汲取灵感，采用 Air Zoom 缓震配置和出众抓地底纹，助你疾速突破防守，让防守球员只能望尘莫及。
- 显示颜色： 落日红/旧宝蓝
- 款式： IM3649-640
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro "Vini Jr."
20% 折让
在球场上，你希望自己能像维尼修斯·儒尼奥尔一样引人注目。这款醒目的 Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro "Vini Jr." 耐克刺客系列大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋从他每场比赛的风采中汲取灵感，采用 Air Zoom 缓震配置和出众抓地底纹，助你疾速突破防守，让防守球员只能望尘莫及。
设计揭秘
表层金属色调致敬维尼修斯·儒尼奥尔在场上的风采，以及他对明亮色彩足球鞋的终生热爱。第二层色调则是为了致敬他为获得穿上这双鞋的资格所付出的努力。
迅疾表现，强劲抓地
鱼鳍状抓地设计搭配后跟 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。V 字形和锋刃形鞋钉，助你在切入时轻松急停，果断突破。
触感柔软
合成材质鞋面融入细小纹理细节，在疾速带球时铸就非凡控球表现。
舒适贴合
Flyknit 飞织材料，带来舒适贴合感。
产品细节
- 经典鞋带
- 适用于干燥的天然草地球场
- 显示颜色： 落日红/旧宝蓝
- 款式： IM3649-640
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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