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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy 耐克刺客系列大童 AG 人造草地低帮足球鞋 - 多色/黑

Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy

耐克刺客系列大童 AG 人造草地低帮足球鞋

¥499

Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy 耐克刺客系列大童 AG 人造草地低帮足球鞋专为疾速冲刺而设计，轻盈 NikeSkin 鞋面助你发挥出色表现。结合轻盈底板，为急转弯和流畅转向提供助力。


  • 显示颜色： 多色/黑
  • 款式： IQ2359-900

Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy

¥499

Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy 耐克刺客系列大童 AG 人造草地低帮足球鞋专为疾速冲刺而设计，轻盈 NikeSkin 鞋面助你发挥出色表现。结合轻盈底板，为急转弯和流畅转向提供助力。

出众脚感

轻盈 NikeSkin 鞋面，有助实现出色控球表现，并带来出众的触球感。

轻盈设计，疾速爆发

轻盈外底抓地力强，有助于在狭窄空间内实现迅捷的爆发力。

强劲抓地，驾驭球场

鞋底鞋钉采用镂空设计，在人造场地上提供出众的抓地力。前足部位配有匠心鞋钉，助你从容切换速度。

产品细节

  • 适用于人造长草球场
  • 低帮鞋口
  • 经典鞋带
  • 显示颜色： 多色/黑
  • 款式： IQ2359-900

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