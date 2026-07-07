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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
耐克刺客系列大童 AG 人造草地低帮足球鞋
¥499
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy 耐克刺客系列大童 AG 人造草地低帮足球鞋专为疾速冲刺而设计，轻盈 NikeSkin 鞋面助你发挥出色表现。结合轻盈底板，为急转弯和流畅转向提供助力。
- 显示颜色： 多色/黑
- 款式： IQ2359-900
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
¥499
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy 耐克刺客系列大童 AG 人造草地低帮足球鞋专为疾速冲刺而设计，轻盈 NikeSkin 鞋面助你发挥出色表现。结合轻盈底板，为急转弯和流畅转向提供助力。
出众脚感
轻盈 NikeSkin 鞋面，有助实现出色控球表现，并带来出众的触球感。
轻盈设计，疾速爆发
轻盈外底抓地力强，有助于在狭窄空间内实现迅捷的爆发力。
强劲抓地，驾驭球场
鞋底鞋钉采用镂空设计，在人造场地上提供出众的抓地力。前足部位配有匠心鞋钉，助你从容切换速度。
产品细节
- 适用于人造长草球场
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 显示颜色： 多色/黑
- 款式： IQ2359-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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