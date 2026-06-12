Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO® Collection

¥599

穿上 Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO® Collection 耐克刺客系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋，让防守球员不敢掉以轻心。这款鞋上的活力印花看起来像美洲豹的斑点，但实际上是仿 LEGO® 积木的形状组成。当你需要引爆非凡速度表现时，轻盈的鞋面和足底的底板将助你提速，迅速甩开对手。

Nike Football x LEGO Collection 该系列由 LEGO 积木构建而成的张扬印花，助你随心打造个性穿搭，尽情玩耍。 狂野疾速 轻盈的鞋面和足底的底板，助你提速，迅速甩开对手。 秀出真我本色 鞋面上的彩色斑点印花灵感源自丛林中两种极其狂野的生物：毒箭蛙和美洲豹。 出众抓地力 凸起抓地纹路牢牢抓住人造草坪，为你提供奔跑时所需的强劲抓地力。