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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO® Collection
耐克刺客系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋
¥599
穿上 Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO® Collection 耐克刺客系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋，让防守球员不敢掉以轻心。这款鞋上的活力印花看起来像美洲豹的斑点，但实际上是仿 LEGO® 积木的形状组成。当你需要引爆非凡速度表现时，轻盈的鞋面和足底的底板将助你提速，迅速甩开对手。
- 显示颜色： 灯草红/金属银/透明粉/大学金
- 款式： IQ3580-601
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO® Collection
¥599
穿上 Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO® Collection 耐克刺客系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋，让防守球员不敢掉以轻心。这款鞋上的活力印花看起来像美洲豹的斑点，但实际上是仿 LEGO® 积木的形状组成。当你需要引爆非凡速度表现时，轻盈的鞋面和足底的底板将助你提速，迅速甩开对手。
Nike Football x LEGO Collection
该系列由 LEGO 积木构建而成的张扬印花，助你随心打造个性穿搭，尽情玩耍。
狂野疾速
轻盈的鞋面和足底的底板，助你提速，迅速甩开对手。
秀出真我本色
鞋面上的彩色斑点印花灵感源自丛林中两种极其狂野的生物：毒箭蛙和美洲豹。
出众抓地力
凸起抓地纹路牢牢抓住人造草坪，为你提供奔跑时所需的强劲抓地力。
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 显示颜色： 灯草红/金属银/透明粉/大学金
- 款式： IQ3580-601
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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