Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club 耐克刺客系列幼童 MG 多种场地低帮足球鞋专为疾速冲刺而设计。轻盈外底与织物鞋口相结合，塑就稳固的舒适贴合感，助小球员奋力冲刺，而抓地力出色的鞋钉则有助于实现敏捷转向和切入。

外底于后跟和前足部位采用 V 字形鞋钉设计，提供出众抓地力，助小球员在人造草地和天然草地上稳步移动。锥形鞋钉，帮助小球员轻松急停转向。

Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club 耐克刺客系列幼童 MG 多种场地低帮足球鞋专为疾速冲刺而设计。轻盈外底与织物鞋口相结合，塑就稳固的舒适贴合感，助小球员奋力冲刺，而抓地力出色的鞋钉则有助于实现敏捷转向和切入。

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