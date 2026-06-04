Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro

¥799

Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro 耐克刺客系列大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋专为激发疾速表现而设计，Flyknit 飞织鞋面助你在狭小空间内保持轻盈脚感。助你在冲过防守球员时利落控球，而我们的轻盈底板则为急转弯和流畅转向提供支撑力。

舒适脚感 轻盈而强韧的 Flyknit 飞织鞋面提供有力支撑。 轻盈支撑 轻盈而结实的底板有助减轻球鞋整体重量，同时为步伐提供出色支撑性。 强劲抓地，驾驭球场 V 字形鞋钉铸就强劲抓地力，助力稳步急停和转向。