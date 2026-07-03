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Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋 - 多色/黑

Nike Jr. Phantom 6 Low Academy

耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋

¥499
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Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋的鞋面采用抓附纹理设计，助你拿下射门机会。


  • 显示颜色： 多色/黑
  • 款式： IH1795-901

Nike Jr. Phantom 6 Low Academy

¥499

Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋的鞋面采用抓附纹理设计，助你拿下射门机会。

准确触球，利落踢射

鞋面抓附纹理设计，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。

强劲抓地力

前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。

自然贴合

鞋框结构带来贴合自然的穿着体验。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 适用于天然和人造场地
  • 显示颜色： 多色/黑
  • 款式： IH1795-901

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