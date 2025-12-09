Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
耐克暗煞系列大童 TF 人造场地低帮足球鞋
20% 折让
穿上 Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 耐克暗煞系列大童 TF 人造场地低帮足球鞋，助力发挥出色控球表现。抓附纹理设计，助你拿下射门机会。
- 显示颜色： 浅宝石蓝/黑/亮深红
- 款式： HQ2038-400
出众抓地力，驾驭人造场地
橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力，塑就迅疾表现。
自然贴合
覆面设计，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众踢射表现。
产品细节
- 经典鞋带
- 适用于短草人造场地
- 显示颜色： 浅宝石蓝/黑/亮深红
- 款式： HQ2038-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
