Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"

¥499

Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" 哈兰德耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋的灵感源自 Erling 在球场上的磁力效应。抓附纹理设计，助你拿下射门机会。

设计揭秘

这款鞋的后跟图案酷似漩涡，让人不由自主地被吸引，这也体现了 Erling 在球场上的磁力效应。鲜艳的撞色设计既是对 Erling 强烈竞争意识的致敬，也是对其“足球应当充满乐趣”这一信念的呼应。

非凡触球感

加大触球区域，帮助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。

强劲抓地，驾驭球场

前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。

自然贴合

革新鞋框，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。