Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"

¥499

Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" 哈兰德耐克暗煞系列大童 TF 人造场地低帮足球鞋的灵感源自 Erling 在球场上的磁力效应。抓附纹理设计，助你拿下射门机会。

设计揭秘

这款鞋的后跟图案酷似漩涡，让人不由自主地被吸引，这也体现了 Erling 在球场上的磁力效应。鲜艳的撞色设计既是对 Erling 强烈竞争意识的致敬，也是对其“足球应当充满乐趣”这一信念的呼应。

出众抓地力，驾驭人造场地

橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力，塑就迅疾表现。

自然贴合

革新鞋框，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众踢射表现。