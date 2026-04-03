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Nike Jr. Phantom 6 Low Pro 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋 - 赛车蓝/白色/爆炸粉

Nike Jr. Phantom 6 Low Pro

耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋

16% 折让

穿上 Nike Jr. Phantom 6 Low Pro 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋，努力化失误为进球。该鞋款采用抓附力出众的 VenomSkin 和 Flyknit 飞织材料，塑就利落踢射表现。


  • 显示颜色： 赛车蓝/白色/爆炸粉
  • 款式： HM9204-446

Nike Jr. Phantom 6 Low Pro

16% 折让

穿上 Nike Jr. Phantom 6 Low Pro 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋，努力化失误为进球。该鞋款采用抓附力出众的 VenomSkin 和 Flyknit 飞织材料，塑就利落踢射表现。

准确触球，利落踢射

Nike VenomSkin 材料覆盖足球鞋的触球区域，抓附力出众，有助在带球、传球和射门时实现出色控球表现。Flyknit 飞织材料巧搭 VenomSkin，让双足贴近足球。

强劲抓地，驾驭球场

前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。

自然贴合

革新鞋框，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。

产品细节

  • 适用于天然和人造场地
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 赛车蓝/白色/爆炸粉
  • 款式： HM9204-446

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