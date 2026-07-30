Nike Jr. Phantom 6 Low Pro

¥799

穿上 Nike Jr. Phantom 6 Low Pro 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋，让人们记住你的英姿。该鞋款采用抓附力出众的 VenomSkin 和 Flyknit 飞织材料，而出色的抓地力则有助于你摆脱防守球员。

准确触球，利落踢射 Nike VenomSkin 材料覆盖足球鞋的触球区域，抓附力出众，有助在带球、传球和射门时实现出色控球表现。Flyknit 飞织材料巧搭 VenomSkin，让双足贴近足球。 强劲抓地，驾驭球场 前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。 自然贴合 鞋框结构带来贴合自然的穿着体验。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。