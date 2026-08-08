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Nike JR Phantom Venom Academy TF
暗煞系列大童人造场地足球童鞋
¥429
售罄：
此配色当前无货
Nike JR Phantom Venom Academy TF 采用匠心打造，带来强劲准确的踢射表现，助力夺得比赛胜利。脚背立体设计，实现出众控球表现。精制鞋底，提供可驾驭人造场地运动所需的强劲抓地力。
- 显示颜色： 白色/赛车蓝/黑
- 款式： AO0377-104
Nike JR Phantom Venom Academy TF
¥429
强劲踢射，无所畏惧
Nike JR Phantom Venom Academy TF 采用匠心打造，带来强劲准确的踢射表现，助力夺得比赛胜利。脚背立体设计，实现出众控球表现。精制鞋底，提供可驾驭人造场地运动所需的强劲抓地力。
其他细节
- 合成材质和织物组合设计，经久耐穿
- 鞋面搭配匠心里料设计，舒适非凡
- 脚背立体设计，实现强劲准确的踢射表现
- Phylon 泡棉缓震配置，柔软轻盈
- 橡胶鞋底设计，提供可驾驭人造场地地面的强劲抓地力
- 不对称系带系统，增大踢射面积
- 弹性材料，包覆鞋带下半部
产品细节
- 显示颜色： 白色/赛车蓝/黑
- 款式： AO0377-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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