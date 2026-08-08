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Nike JR Phantom Venom Academy TF 暗煞系列大童人造场地足球童鞋 - 白色/赛车蓝/黑

Nike JR Phantom Venom Academy TF

暗煞系列大童人造场地足球童鞋

¥429

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此配色当前无货

Nike JR Phantom Venom Academy TF 采用匠心打造，带来强劲准确的踢射表现，助力夺得比赛胜利。脚背立体设计，实现出众控球表现。精制鞋底，提供可驾驭人造场地运动所需的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 白色/赛车蓝/黑
  • 款式： AO0377-104

Nike JR Phantom Venom Academy TF

¥429

强劲踢射，无所畏惧

Nike JR Phantom Venom Academy TF 采用匠心打造，带来强劲准确的踢射表现，助力夺得比赛胜利。脚背立体设计，实现出众控球表现。精制鞋底，提供可驾驭人造场地运动所需的强劲抓地力。

其他细节

  • 合成材质和织物组合设计，经久耐穿
  • 鞋面搭配匠心里料设计，舒适非凡
  • 脚背立体设计，实现强劲准确的踢射表现
  • Phylon 泡棉缓震配置，柔软轻盈
  • 橡胶鞋底设计，提供可驾驭人造场地地面的强劲抓地力
  • 不对称系带系统，增大踢射面积
  • 弹性材料，包覆鞋带下半部

产品细节

  • 显示颜色： 白色/赛车蓝/黑
  • 款式： AO0377-104

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