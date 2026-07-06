第 1 张图片，共 11 张图片
Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection
大童低帮足球鞋
22% 折让
无论是在室内、街头，还是在路边进行五人制足球比赛，Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection 大童低帮足球鞋都能伴你应战。合成材质鞋面和平坦外底带来出色的控球感，助你在多种地面上掌控全局。充满活力的 LEGO® 积木印花和亮眼的金属色装饰，让你的造型锁定时尚风范。
- 显示颜色： 金属银/安全橙/黑/白色
- 款式： IO2390-002
Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection
22% 折让
无论是在室内、街头，还是在路边进行五人制足球比赛，Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection 大童低帮足球鞋都能伴你应战。合成材质鞋面和平坦外底带来出色的控球感，助你在多种地面上掌控全局。充满活力的 LEGO® 积木印花和亮眼的金属色装饰，让你的造型锁定时尚风范。
Nike Football x LEGO Collection
该系列由 LEGO 积木构建而成的张扬印花，助你随心打造个性穿搭，尽情玩耍。
为实战而生
耐穿的合成材质鞋面质感顺滑，塑就出色的控球、传球和踢射表现。外底采用专门设计的抓地纹路，助你在球场上稳稳抓地。
挥洒创意，狂野风范
鞋面上的醒目印花，缔造出众风范。
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 显示颜色： 金属银/安全橙/黑/白色
- 款式： IO2390-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。