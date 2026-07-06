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Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection 大童低帮足球鞋 - 金属银/安全橙/黑/白色

Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection

大童低帮足球鞋

22% 折让

无论是在室内、街头，还是在路边进行五人制足球比赛，Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection 大童低帮足球鞋都能伴你应战。合成材质鞋面和平坦外底带来出色的控球感，助你在多种地面上掌控全局。充满活力的 LEGO® 积木印花和亮眼的金属色装饰，让你的造型锁定时尚风范。


  • 显示颜色： 金属银/安全橙/黑/白色
  • 款式： IO2390-002

Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection

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无论是在室内、街头，还是在路边进行五人制足球比赛，Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection 大童低帮足球鞋都能伴你应战。合成材质鞋面和平坦外底带来出色的控球感，助你在多种地面上掌控全局。充满活力的 LEGO® 积木印花和亮眼的金属色装饰，让你的造型锁定时尚风范。

Nike Football x LEGO Collection

该系列由 LEGO 积木构建而成的张扬印花，助你随心打造个性穿搭，尽情玩耍。

为实战而生

耐穿的合成材质鞋面质感顺滑，塑就出色的控球、传球和踢射表现。外底采用专门设计的抓地纹路，助你在球场上稳稳抓地。

挥洒创意，狂野风范

鞋面上的醒目印花，缔造出众风范。

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 经典鞋带
  • 显示颜色： 金属银/安全橙/黑/白色
  • 款式： IO2390-002

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