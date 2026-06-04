Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection

¥499

无论是在室内、街头，还是在路边进行五人制足球比赛，Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection 大童低帮足球鞋都能伴你应战。合成材质鞋面和平坦外底带来出色的控球感，助你在多种地面上掌控全局。充满活力的 LEGO® 积木印花和亮眼的金属色装饰，让你的造型锁定时尚风范。

Nike Football x LEGO Collection 该系列由 LEGO 积木构建而成的张扬印花，助你随心打造个性穿搭，尽情玩耍。 为实战而生 耐穿的合成材质鞋面质感顺滑，塑就出色的控球、传球和踢射表现。外底采用专门设计的抓地纹路，助你在球场上稳稳抓地。 挥洒创意，狂野风范 鞋面上的醒目印花，缔造出众风范。