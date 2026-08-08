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Nike Jr Superfly 8 Academy FG/MG
大童多种场地足球童鞋
¥449
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此配色当前无货
Nike Jr Superfly 8 Academy FG/MG 大童多种场地足球童鞋，开启疾速蓝图。 采用匠心设计，凸显关键部位，铸就准确的带球、传球和射门体验。 鞋面融入抓附纹理，助你掌控比赛。
- 显示颜色： 氯蓝/码头蓝/激光橙
- 款式： DJ2854-484
Nike Jr Superfly 8 Academy FG/MG
¥449
为疾速而生
Nike Jr Superfly 8 Academy FG/MG 大童多种场地足球童鞋，开启疾速蓝图。 采用匠心设计，凸显关键部位，铸就准确的带球、传球和射门体验。 鞋面融入抓附纹理，助你掌控比赛。
非凡触球感
模压合成材质鞋面融入纹理图案，铸就出众带球表现。
稳固抓地，助力飞跃
鞋钉提供非凡抓地力，有助迅速释放能量和流畅转向。
舒适支撑
Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性面料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。
产品细节
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 氯蓝/码头蓝/激光橙
- 款式： DJ2854-484
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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