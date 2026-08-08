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Nike Jr Superfly 8 Academy FG/MG 大童多种场地足球童鞋 - 氯蓝/码头蓝/激光橙

Nike Jr Superfly 8 Academy FG/MG

大童多种场地足球童鞋

¥449

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Nike Jr Superfly 8 Academy FG/MG 大童多种场地足球童鞋，开启疾速蓝图。 采用匠心设计，凸显关键部位，铸就准确的带球、传球和射门体验。 鞋面融入抓附纹理，助你掌控比赛。


  • 显示颜色： 氯蓝/码头蓝/激光橙
  • 款式： DJ2854-484

Nike Jr Superfly 8 Academy FG/MG

¥449

为疾速而生

Nike Jr Superfly 8 Academy FG/MG 大童多种场地足球童鞋，开启疾速蓝图。 采用匠心设计，凸显关键部位，铸就准确的带球、传球和射门体验。 鞋面融入抓附纹理，助你掌控比赛。

非凡触球感

模压合成材质鞋面融入纹理图案，铸就出众带球表现。

稳固抓地，助力飞跃

鞋钉提供非凡抓地力，有助迅速释放能量和流畅转向。

舒适支撑

Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性面料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。

产品细节

  • 适用于天然和人造场地
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 氯蓝/码头蓝/激光橙
  • 款式： DJ2854-484

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