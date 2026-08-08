Nike JR Superfly 8 Academy MDS FGMG 大童多种场地足球童鞋采用匠心设计，彰显克里斯蒂亚诺·罗纳尔多内心坚守的强大力量：心灵之力和冥想之境。 微绿搭配充满活力的电镀紫和荧光黄，令该款足球鞋散发积极能量。

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