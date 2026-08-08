 
第 1 张图片，共 7 张图片
Nike JR Superfly 8 Academy MDS FGMG 大童多种场地足球童鞋 - 微绿/电镀紫/极光绿/荧光黄

Nike JR Superfly 8 Academy MDS FGMG

大童多种场地足球童鞋

¥449

售罄：

此配色当前无货

Nike JR Superfly 8 Academy MDS FGMG 大童多种场地足球童鞋采用匠心设计，彰显克里斯蒂亚诺·罗纳尔多内心坚守的强大力量：心灵之力和冥想之境。 微绿搭配充满活力的电镀紫和荧光黄，令该款足球鞋散发积极能量。


  • 显示颜色： 微绿/电镀紫/极光绿/荧光黄
  • 款式： DN3771-375

Nike JR Superfly 8 Academy MDS FGMG

¥449

积极向上，成就伟大

Nike JR Superfly 8 Academy MDS FGMG 大童多种场地足球童鞋采用匠心设计，彰显克里斯蒂亚诺·罗纳尔多内心坚守的强大力量：心灵之力和冥想之境。 微绿搭配充满活力的电镀紫和荧光黄，令该款足球鞋散发积极能量。

科学设计

绿紫黄混搭配色灵感源自科学研究：三种颜色分别代表冷静、积极与活力。

非凡触球感

模压鞋面融入纹理图案，为你在带球时营造准确触球体验。

出色支撑

Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。

迅疾表现

从开场哨响到比赛结束，鞋钉可为你铸就非凡抓地力。

产品细节

  • 适用于天然和人造场地
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 微绿/电镀紫/极光绿/荧光黄
  • 款式： DN3771-375

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。