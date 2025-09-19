传奇新释义，光辉不褪减。Club 系列 Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club 耐克传奇系列大童人造场地足球鞋保持出众品质，无论是球场新手还是业余爱好者，皆可助其从容上场。匠心合成材质鞋面贴合足部形状，缔造出色掌控力。Legend 10 轻盈时尚，适合不同位置的球员，无论是穿过对方防守利落传球，还是迅速回防阻挡对手进攻，皆可助孩子无往不利。

