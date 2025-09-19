 
Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club 耐克传奇系列大童人造场地足球鞋 - 火山岩红/白色

Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club

耐克传奇系列大童人造场地足球鞋

40% 折让

传奇新释义，光辉不褪减。Club 系列 Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club 耐克传奇系列大童人造场地足球鞋保持出众品质，无论是球场新手还是业余爱好者，皆可助其从容上场。匠心合成材质鞋面贴合足部形状，缔造出色掌控力。Legend 10 轻盈时尚，适合不同位置的球员，无论是穿过对方防守利落传球，还是迅速回防阻挡对手进攻，皆可助孩子无往不利。


  • 显示颜色： 火山岩红/白色
  • 款式： DV4355-800

Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club

40% 折让

传奇新释义，光辉不褪减。Club 系列 Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club 耐克传奇系列大童人造场地足球鞋保持出众品质，无论是球场新手还是业余爱好者，皆可助其从容上场。匠心合成材质鞋面贴合足部形状，缔造出色掌控力。Legend 10 轻盈时尚，适合不同位置的球员，无论是穿过对方防守利落传球，还是迅速回防阻挡对手进攻，皆可助孩子无往不利。

非凡触球感

模压合成材质效仿绗缝设计，铸就非凡触球感。

自然贴合

合成材质贴合足部形状，提供出色掌控力，助孩子在比赛中保持舒适。

出众抓地力，驾驭人造场地

外底纹路设计，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。

产品细节

  • 适用于短草人造场地
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 火山岩红/白色
  • 款式： DV4355-800

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。