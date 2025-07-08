Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club

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传奇新释义，光辉不褪减。Club 系列鞋款 Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club 耐克传奇系列大童多种场地低帮足球鞋保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。合成材质鞋面贴合足部形状，为你提供出色掌控力。Legend 10 轻盈时尚，适合不同位置的球员，无论是穿过对方防守传球，还是迅速回防阻挡对手进攻，皆可助你无往不利。

非凡触球感 模压线条效仿绗缝设计，铸就非凡触球感。 自然贴合 合成材质鞋面贴合足部形状，助你在比赛中保持舒适。 强劲抓地，驾驭球场 外底融入锥形鞋钉，为急停和变向提供出色抓地力和稳定性。