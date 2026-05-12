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Nike Jr. Tiempo Streetgato
耐克天迫系列大童 IC 室内/球场低帮足球鞋
20% 折让
街头足球的精髓在于触球感。因此，我们采用 FlyTouch 材质设计了Nike Jr. Tiempo Streetgato 耐克天迫系列大童 IC 室内/球场低帮足球鞋。鞋面触感柔软，助你稳稳掌控脚下足球，轻松撕开防线。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB5039-010
Nike Jr. Tiempo Streetgato
20% 折让
街头足球的精髓在于触球感。因此，我们采用 FlyTouch 材质设计了Nike Jr. Tiempo Streetgato 耐克天迫系列大童 IC 室内/球场低帮足球鞋。鞋面触感柔软，助你稳稳掌控脚下足球，轻松撕开防线。
触感柔软
鞋面采用柔软的 FlyTouch 材质，无论天气潮湿还是干燥，皆可缔造稳定触球感。
自然贴合
FlyTouch 鞋面令鞋款贴合足形，营造舒适脚感，同时不会过度拉伸。
强劲抓地，耀动街头
中底采用柔软泡绵，助你舒适迈步。出众抓地底纹，在非草坪地面上提供强劲抓地力。
产品细节
- 可驾驭街头、球场和室内地面
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB5039-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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