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Nike Jr Zoom Superfly 9 ACAD MDS IC
大童室内/球场足球童鞋
¥499
售罄：
此配色当前无货
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多并不是独自追逐梦想， 教练、家人、榜样都在他成就不凡的路上发挥了重要的作用。 穿上 Nike Jr Zoom Superfly 9 ACAD MDS IC 大童室内/球场足球童鞋，向一路激励你前进的人们致敬。 洋溢花卉气息的配色提醒你，别忘了向他们表达爱意和感激。 搭载专为足球设计 Zoom Air 缓震配置，助你在比赛关键时刻引爆疾速。
- 显示颜色： 狂喜钴蓝/梦幻紫红/潘趣红/黑
- 款式： DX1823-405
Nike Jr Zoom Superfly 9 ACAD MDS IC
¥499
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多并不是独自追逐梦想， 教练、家人、榜样都在他成就不凡的路上发挥了重要的作用。 穿上 Nike Jr Zoom Superfly 9 ACAD MDS IC 大童室内/球场足球童鞋，向一路激励你前进的人们致敬。 洋溢花卉气息的配色提醒你，别忘了向他们表达爱意和感激。 搭载专为足球设计 Zoom Air 缓震配置，助你在比赛关键时刻引爆疾速。
表达爱意
花卉象征着从始至今的足球奋进之旅， 以此感谢一路激励、支持你的重要之人，致敬为你点燃内心奋进之火的人们。 分层色块为解构花卉图案增添层次感。
充沛弹力，出众脚感
Zoom Air 缓震配置提供出色回弹性能，实现快速离地的出众脚感。
出众包覆，迅疾体验
鞋面采用优质材料制成，可令双足与外底保持稳固，且不增加鞋身重量。
稳固抓地，助力飞跃
独特的抓地底纹提供强劲抓地力，助力迅速离地，甩开防守。
出色气候适应性，触球感不打折
耐穿覆面，在高速运动中缔造出色的触球体验。
产品细节
- 交叉式固定带
- 可驾驭街头、球场和室内地面
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 狂喜钴蓝/梦幻紫红/潘趣红/黑
- 款式： DX1823-405
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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