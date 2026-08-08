Nike Jr Zoom Superfly 9 ACAD MDS IC

¥499

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多并不是独自追逐梦想， 教练、家人、榜样都在他成就不凡的路上发挥了重要的作用。 穿上 Nike Jr Zoom Superfly 9 ACAD MDS IC 大童室内/球场足球童鞋，向一路激励你前进的人们致敬。 洋溢花卉气息的配色提醒你，别忘了向他们表达爱意和感激。 搭载专为足球设计 Zoom Air 缓震配置，助你在比赛关键时刻引爆疾速。

表达爱意

花卉象征着从始至今的足球奋进之旅， 以此感谢一路激励、支持你的重要之人，致敬为你点燃内心奋进之火的人们。 分层色块为解构花卉图案增添层次感。

充沛弹力，出众脚感

Zoom Air 缓震配置提供出色回弹性能，实现快速离地的出众脚感。

出众包覆，迅疾体验

鞋面采用优质材料制成，可令双足与外底保持稳固，且不增加鞋身重量。

稳固抓地，助力飞跃

独特的抓地底纹提供强劲抓地力，助力迅速离地，甩开防守。

出色气候适应性，触球感不打折

耐穿覆面，在高速运动中缔造出色的触球体验。