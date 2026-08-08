 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Jr Zoom Superfly 9 ACAD MDS IC 大童室内/球场足球童鞋 - 狂喜钴蓝/梦幻紫红/潘趣红/黑

Nike Jr Zoom Superfly 9 ACAD MDS IC

大童室内/球场足球童鞋

¥499

售罄：

此配色当前无货

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多并不是独自追逐梦想， 教练、家人、榜样都在他成就不凡的路上发挥了重要的作用。 穿上 Nike Jr Zoom Superfly 9 ACAD MDS IC 大童室内/球场足球童鞋，向一路激励你前进的人们致敬。 洋溢花卉气息的配色提醒你，别忘了向他们表达爱意和感激。 搭载专为足球设计 Zoom Air 缓震配置，助你在比赛关键时刻引爆疾速。


  • 显示颜色： 狂喜钴蓝/梦幻紫红/潘趣红/黑
  • 款式： DX1823-405

Nike Jr Zoom Superfly 9 ACAD MDS IC

¥499

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多并不是独自追逐梦想， 教练、家人、榜样都在他成就不凡的路上发挥了重要的作用。 穿上 Nike Jr Zoom Superfly 9 ACAD MDS IC 大童室内/球场足球童鞋，向一路激励你前进的人们致敬。 洋溢花卉气息的配色提醒你，别忘了向他们表达爱意和感激。 搭载专为足球设计 Zoom Air 缓震配置，助你在比赛关键时刻引爆疾速。

表达爱意

花卉象征着从始至今的足球奋进之旅， 以此感谢一路激励、支持你的重要之人，致敬为你点燃内心奋进之火的人们。 分层色块为解构花卉图案增添层次感。

充沛弹力，出众脚感

Zoom Air 缓震配置提供出色回弹性能，实现快速离地的出众脚感。

出众包覆，迅疾体验

鞋面采用优质材料制成，可令双足与外底保持稳固，且不增加鞋身重量。

稳固抓地，助力飞跃

独特的抓地底纹提供强劲抓地力，助力迅速离地，甩开防守。

出色气候适应性，触球感不打折

耐穿覆面，在高速运动中缔造出色的触球体验。

产品细节

  • 交叉式固定带
  • 可驾驭街头、球场和室内地面
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 狂喜钴蓝/梦幻紫红/潘趣红/黑
  • 款式： DX1823-405

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。