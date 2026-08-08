Nike Juniper Trail 2 Next Nature 女子越野跑步鞋助你突破常规，疾速驰骋于迷人郊野。 鞋面耐穿材料结合鞋底强劲抓地性能，塑就平稳顺畅的迈步体验，助你从容驾驭越野跑。 专为攻克泥泞路况而生，助你征服崎岖路途；可靠抓地性能，助你自在驰骋。

看到外底上的斑点了吗？ 这表示外底采用了部分 Nike Grind 材料，其原料来自生产过程中产生的边角料。

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