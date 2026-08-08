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Nike Juniper Trail 2 Next Nature 女子越野跑步鞋 - 帆白/浅土褐/仙人掌绿/安全橙

Nike Juniper Trail 2 Next Nature

女子越野跑步鞋

¥599

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此配色当前无货

Nike Juniper Trail 2 Next Nature 女子越野跑步鞋助你突破常规，疾速徜徉迷人郊野。鞋面耐穿材料结合鞋底强劲抓地性能，塑就平稳顺畅的迈步体验，助你从容驾驭越野跑。专为攻克泥泞路况而生，助你征服崎岖路途；可靠抓地性能，助你自在驰骋。


  • 显示颜色： 帆白/浅土褐/仙人掌绿/安全橙
  • 款式： FN3450-181

Nike Juniper Trail 2 Next Nature

¥599

Nike Juniper Trail 2 Next Nature 女子越野跑步鞋助你突破常规，疾速徜徉迷人郊野。鞋面耐穿材料结合鞋底强劲抓地性能，塑就平稳顺畅的迈步体验，助你从容驾驭越野跑。专为攻克泥泞路况而生，助你征服崎岖路途；可靠抓地性能，助你自在驰骋。

匠心设计

看到橡胶外底上的斑点了吗？这表示外底采用了部分 Nike Grind 材料，其原料来自生产过程中产生的边角料。

混搭材料

鞋面采用织物与合成材质组合材料，营造出色透气性和耐穿性。

强劲抓地

橡胶外底搭配凸起纹路，提供可驾驭崎岖山路的抓地力，营造上下山畅跑体验。鞋头添加覆面，缔造出色耐穿性。

产品细节

  • 泡绵中底
  • 提拉设计
  • 显示颜色： 帆白/浅土褐/仙人掌绿/安全橙
  • 款式： FN3450-181

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