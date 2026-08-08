第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Juniper Trail 2 Next Nature
女子越野跑步鞋
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Juniper Trail 2 Next Nature 女子越野跑步鞋助你突破常规，疾速徜徉迷人郊野。鞋面耐穿材料结合鞋底强劲抓地性能，塑就平稳顺畅的迈步体验，助你从容驾驭越野跑。专为攻克泥泞路况而生，助你征服崎岖路途；可靠抓地性能，助你自在驰骋。
- 显示颜色： 帆白/浅土褐/仙人掌绿/安全橙
- 款式： FN3450-181
Nike Juniper Trail 2 Next Nature
¥599
Nike Juniper Trail 2 Next Nature 女子越野跑步鞋助你突破常规，疾速徜徉迷人郊野。鞋面耐穿材料结合鞋底强劲抓地性能，塑就平稳顺畅的迈步体验，助你从容驾驭越野跑。专为攻克泥泞路况而生，助你征服崎岖路途；可靠抓地性能，助你自在驰骋。
匠心设计
看到橡胶外底上的斑点了吗？这表示外底采用了部分 Nike Grind 材料，其原料来自生产过程中产生的边角料。
混搭材料
鞋面采用织物与合成材质组合材料，营造出色透气性和耐穿性。
强劲抓地
橡胶外底搭配凸起纹路，提供可驾驭崎岖山路的抓地力，营造上下山畅跑体验。鞋头添加覆面，缔造出色耐穿性。
产品细节
- 泡绵中底
- 提拉设计
- 显示颜色： 帆白/浅土褐/仙人掌绿/安全橙
- 款式： FN3450-181
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。