Nike "Just Do It" Red Panda 婴童T恤是衣橱里的常备单品，俏皮百搭，定能成为小宝贝的日常穿搭心头好。采用柔软棉质面料，搭配圆领设计，塑就舒适自在的穿着体验，让小宝贝无论日常玩乐，皆可畅享舒适。

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