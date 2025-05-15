 

Nike Kawa

大童拖鞋

¥199
橘皮黄/白色/大学蓝
温和灰绿/帆白/浅银
神秘焰火色/白色/回声粉

轻松穿脱，舒适非凡。Nike Kawa 大童拖鞋采用柔软泡绵鞋床，上脚即可畅享柔软缓震体验。外底融入弯曲凹槽，铸就自然流畅的迈步体验。


  • 显示颜色： 橘皮黄/白色/大学蓝
  • 款式： FJ8812-801

Nike Kawa

¥199

轻松穿脱，舒适非凡。Nike Kawa 大童拖鞋采用柔软泡绵鞋床，上脚即可畅享柔软缓震体验。外底融入弯曲凹槽，铸就自然流畅的迈步体验。

其他细节

  • 柔软泡绵鞋床，塑就缓震迈步体验
  • 泡绵外底融入凹槽，缔造出色抓地力和柔韧灵活性

产品细节

  • 显示颜色： 橘皮黄/白色/大学蓝
  • 款式： FJ8812-801

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.6

    29.5: 鞋内长 19.8

    31: 鞋内长 20.6

    32: 鞋内长 21.3

    33.5: 鞋内长 22.2

    35: 鞋内长 22.9

    36: 鞋内长 23.7

    37.5: 鞋内长 24.3

    38.5: 鞋内长 25.1

    40: 鞋内长 25.7

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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